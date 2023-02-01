2023/02/01 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن أعداد النزلاء المطلق سراحهم من الأقسام الإصلاحية خلال شهر كانون الثاني 2023.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة أعلنت عن أعداد النزلاء المطلق سراحهم من الأقسام الإصلاحية خلال شهر كانون الثاني 2023"، مشيرة الى أن "من بينهم نساء ومشمولين بقانون العفو العام".

وأضافت أنه "بلغ عدد المطلق سراحهم بالإفراج او بقرار تمييزي او انتهاء المحكومية 650 نزيلاً، مقسمة الى 576 من الرجال و74 نساء".

وبينت أن "عدد المطلق سراهم بلغ خلال الشهر الماضي للمشمولين بقانون العفو العام 13 نزيلاً، ليصبح عدد المطلق سراحهم بالقانون منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغاية 31 كانون الثاني 2023، (9552) نزيلاً".

تحرير: ر.



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل تعلن أعداد المطلق سراحهم خلال شهر كانون الثاني 2023) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل تعلن أعداد المطلق سراحهم خلال شهر كانون الثاني 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).