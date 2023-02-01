العراق يفاوض

2023/02/01 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، الأربعاء، استمرار المفاوضات لإعادة حصة العراق النفطية في منظمة "أوبك +".

وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "العراق حتى الآن لم يصل إلى حصته الحقيقية من التصدير نتيجة لقرارات منظمة أوبك".

وأضاف، أن "الحرب الروسية ـ الأوكرانية ألقت بظلالها على هذا الموضوع، لا سيما بعد تهديد روسيا بإجراءات صارمة في حال التلاعب بحصتها النفطية"، معتبراً أن "ذلك كان عائقاً أمام إعادة حصة الدول النفطية ومنها العراق".

وتابع الطوكي، أن "المفاوضات مستمرة مع منظمة أوبك لإعادة حصة العراق النفطية إلى ما كانت عليه في السابق".

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