لبنان يخفض رسميا سعر صرف الليرة.. وحاكم المركزي يشرح التداعيات

2023/02/01 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف لبنان المركزي رسميا، الأربعاء، عن سعر صرف رسمي جديد لليرة عند 15 ألفا للدولار الواحد.

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