2023/02/01 | 12:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني مساء الثلاثاء عن حصول...

ظهرت المقالة السوداني يؤكد بالتحدي الأكبر: مئات الملايين من الدولارات تُهرّب يوميا بفواتير مزورة الى كردستان ثم الخارج أولاً على المسلة.

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