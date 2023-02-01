2023/02/01 | 12:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

النزاهــة: بعـض الـوزارات تعاقـدت مع شـركات فاحـصة دون المستوى المطلوب

منذ 15 ساعة

إحباط محاولة تسلل (19) شخصا عبر الحدود بطريقة غير شرعية

منذ 16 ساعة

القبض على “إرهابي” في كلار

منذ 22 ساعة

الاستخبارات العسكرية تدمر 103 عبوات ناسفة في ثلاث محافظات

منذ 23 ساعة

رئيـس الـهيئـة يستقبـل أحـد الـمخبـرين عـن قضـايا فسـاد ويشدد على ضرورة توفير الحماية للمبلغين

منذ 24 ساعة

الدفاع العراقية تناقش مع روسيا ملفاتها وقضاياها للخروج برؤية مشتركة

منذ 24 ساعة

اعتقال إرهابي في كركوك

منذ يوم واحد

رئيس أركان الجيش يتفقد قاطع فرقة المشاة العاشرة ضمن قاطع قيادة عمليات الانبار

منذ يومين

بغداد..



تحرير فتاة اختطفت منذ 15 يوماً وانتشال جثة رجل قضى بـ”قناة الجيش”

منذ يومين

قائد العمليات: عملية ديالى الأمنية مستمرة في يومها العاشر وهذه ابرز نتائجها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: اعتقال 3 متهمين تلاعبوا بسعر صرف الدولار في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: اعتقال 3 متهمين تلاعبوا بسعر صرف الدولار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).