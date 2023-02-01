تجديد الثقة برئيس الاتحاد الآسيوي لولاية جديدة

2023/02/01 | 12:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فاز سلمان بن إبراهيم، برئاسة الاتحاد الآسيوي لولاية جديدة حتى 2027 بالتزكية.

وتم انتخاب بن إبراهيم خلال كونغرس الاتحاد الآسيوي المقام حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.

وخلال المؤتمر أيضاً تم انتخاب الأردني هاشم حيدر، نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.

يذكر أن المؤتمر يحضره رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وأمين سر الاتحاد محمد فرحان.

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