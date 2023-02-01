النفط يغلق مستقرا بفعل ارتفاع الطلب الأمريكي وتراجع الدولار

2023/02/01 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى النفط التعاملات مستقرا، الثلاثاء بعدما تعافى من قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مستمدا الدعم من تراجع الدولار وبيانات أظهرت ارتفاع الطلب الأمريكي على الخام والمنتجات البترولية في نوفمبر /تشرين الثاني.

وجرت تسوية عقد ثاني أقرب استحقاق شهري لخام برنت عند 85.46 دولار للبرميل بارتفاع 96 سنتا، أو واحد بالمئة، بينما أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط التعاملات مرتفعة 97 سنتا، أو 1.3 بالمئة، عند 78.87 دولار للبرميل.

وقال روبرت ياوجر المحلل لدى ميزوهو إن زيادة التقلبات في يوم انتهاء عقد أقرب استحقاق وضعت العقد تحت ضغط مع إغلاق المتعاملين لمراكزهم.



وجرت تسوية عقد أقرب استحقاق عند 84.49 دولار للبرميل بانخفاض 41 سنتا.

ولامس عقد أقرب استحقاق لكل من الخامين أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع خلال الجلسة وسط مخاوف المستثمرين من مزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة ووفرة تدفق إمدادات الخام الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل/ نيسان وعقد أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الطلب على الخام والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة ارتفع 178 ألف برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 20.59 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب.

وتحول مؤشر الدولار للانخفاض بعدما أظهرت بيانات زيادة تكلفة العمالة في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في عام في الربع الرابع من العام مع تباطؤ نمو الأجور وهو ما يعزز التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

مسح رويترز

وأظهر مسح لرويترز، الثلاثاء تراجع إنتاج أوبك من النفط في يناير/ كانون الثاني الجاري في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات النفط العراقية ولم يستمر تعافي الإنتاج في نيجيريا بينما ظلت الدول الخليجية ملتزمة باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج بهدف دعم السوق.

ووفقا للمسح، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.87 مليون برميل يوميا هذ الشهر وذلك بانخفاض قدره 50 ألف برميل عن ديسمبر /كانون الأول.



وسجلت أوبك في سبتمبر/ أيلول الماضي أعلى إنتاج لها منذ عام 2020.

وزاد إنتاج أوبك+، التي تضم أوبك بالإضافة إلى حلفاء من ضمنهم روسيا، في معظم فترات عام 2022 مع تعافي الطلب.



وفي نوفمبر /تشرين الثاني، ومع تراجع أسعار النفط، نفذت المجموعة أكبر خفض لمستويات الإنتاج المستهدفة منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في عام 2020.

ودعا قرار المنظمة الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني لخفض مستوى الإنتاج الذي تستهدفه أوبك+ بمقدار مليوني برميل يوميا، من بينها حوالي 1.27 مليون برميل يوميا من الدول العشر الأعضاء في أوبك.



وما زالت المستويات المستهدفة دون تغيير حتى الآن.

وبحسب المسح فإنه، مع تراجع الإنتاج هذا الشهر، ارتفع معدل الامتثال للاتفاق إلى 172 بالمئة من مستويات تخفيض الإنتاج التي تعهدت بها الدول، مقابل 161 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول.

ولا يزال إنتاج النفط أقل من المستويات المستهدفة لأن الكثير من الدول المنتجة، لا سيما نيجيريا وأنجولا، تفتقر إلى القدرة على الضخ بالمستويات المتفق عليها.

وخلص المسح إلى أن الدول العشر الأعضاء في أوبك المطالبة بخفض الإنتاج تضخ 920 ألف برميل يوميا أقل من المستوى المستهدف للمنظمة في يناير كانون الثاني.



وبلغ العجز في ديسمبر/ كانون الأول 780 ألف برميل يوميا.

العراق ونيجيريا

أظهرت بيانات أيكون وشركتين تتعقبان تدفقات النفط تراجع الصادرات من الحقول الجنوبية في العراق خلال الشهر الجاري.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.

ووفقا للمسح، فإن إنتاج النفط في نيجيريا، الذي انتعش في ديسمبر/ كانون الأول، استقر عند مستويات مماثلة في يناير/ كانون الثاني الجاري مما يتطلب من نيجيريا بذل المزيد إذا أرادت تحقيق الهدف المتمثل في رفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا في هذا الربع.

وجاء في المسح أن المنتجين الخليجيين في أوبك التزموا نسبيا بمستهدفات إنتاجهم بموجب اتفاق أوبك+.



ورجحت بعض المصادر المشاركة في المسح أن تكون السعودية قد قلصت صادراتها من النفط هذا الشهر.



وزاد الإنتاج في الإمارات العربية المتحدة بنحو عشرة آلاف برميل يوميا.

وبالنسبة للدول الثلاثة المنتجة للنفط المستثناة من تخفيضات أوبك+، وهي فنزويلا وليبيا وإيران، فقد سجل إنتاج فنزويلا ارتفاعا طفيفا، فيما تراجع الإنتاج في إيران قليلا بعد تسجيلها زيادة في صادراتها النفطية في ديسمبر/ كانون الأول.

ويعتمد المسح على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف أيكون ومعلومات من الشركات التي تتعقب التدفقات مثل بيترو-لوجستيكس وكبلر، إلى جانب المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك ومستشارين.



(رويترز)

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