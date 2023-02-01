الكهرباء يقفز لوصافة الدوري العراقي

2023/02/01 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز فريق الكهرباء على ضيفه فريق نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت على ملعب الزوراء الدولي في بغداد، بافتتاح الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.سجل هدفي الكهرباء اللاعب مهيمن سليم ملاخ في الدقيقتين 9 و14، بينما سجل هدف نفط ميسان الوحيد النيجيري بنيامين آكو في الدقيقة السابعة.وبهذه النتيجة، ارتقى الكهرباء إلى وصافة الترتيب برصيد 28 نقطة، وبقي نفط ميسان بالمركز السابع برصيد 22 نقطة.كما فاز فريق دهوك على ضيفه فريق القاسم بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «صقور الجبال» في دهوك.سجل هدفي دهوك المحترف برنس أوبوكو وزاكري في الدقيقتين في 13 و90+5.



بينما سجل هدف القاسم الوحيد المحترف فوستن في الدقيقة 60.ورفع دهوك رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الخامس، وبقي القاسم في المرتبة 14 برصيد 13 نقطة.وبالنتيجة ذاتها فاز فريق نفط الوسط على مستضيفه فريق الصناعة، في المباراة التي جرت بملعب الصناعة بالعاصمة بغداد.سجل هدفي نفط الوسط اللاعب أحمد لفتة «كوني» في الدقيقتين 29 و90، بينما سجل هدف الصناعة الوحيد حيدر صبحي في الدقيقة 39.ورفع نفط الوسط رصيده إلى 18 نقطة بالمركز 12، فيما تجمد رصيد الصناعة عند 6 نقاط بالترتيب 19.كما فاز فريق كربلاء على ضيفه فريق الحدود بهدفين مقابل لا شيء سجلهما اللاعبان مصطفى علي وسجاد رعد في الدقيقتين 38 و46.

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