الإطاحة بتاجر مخدرات واعتقال 3 متهمين بالتلاعب بأسعار الصرف في محافظتين

2023/02/01 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 3 متهمين يتلاعبون بسعر صرف الدولار واعتقال احد تجار المخدرات في بغداد وبابل.

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