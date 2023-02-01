السوداني: لسنا بحاجة لقوات قتالية،والولايات المتحدة الامريكية

2023/02/01 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع

السوداني، أنّ بلاده تعتبر الولايات

المتحدة الأميركية "بلداً صديقاً"،

مبيّناً أنّ حكومته تعمل على تنظيم

وترتيب العلاقة مع التحالف الدولي الذي

تقوده واشنطن لضرب تنظيم

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