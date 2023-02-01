السوداني يفتتح طريق الدورة-اليوسفية للمرور السريع جنوب بغداد، بطول 14.5 كلم

2023/02/01 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني طريق الدورة-اليوسفية للمرور

السريع جنوب بغداد، بطول 14.5 كلم، وتقاطع

بغداد الجنوبي، الذي يضم مجسّرين

ومقتربات بأربعة مسارات.

وقال السوداني طريق الدورة-اليوس

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