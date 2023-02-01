2023/02/01 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسُ الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم “جياني إنفانتينو” يُهنئ العراق، في كلمته التي ألقاها بمؤتمر الاتحادِ الآسيوي الـ 33 المنعقد في العاصمةِ البحرينيّة المنامة، لمناسبة فوز منتخبنا الوطنيّ ببطولةِ خليجي 25 ونجاح تنظيم البطولة في مدينةِ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘إنفانتينو’ يُهنئ العراق بنجاح تنظيم خليجي 25 وفوزه بالبطولة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‘إنفانتينو’ يُهنئ العراق بنجاح تنظيم خليجي 25 وفوزه بالبطولة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‘إنفانتينو’ يُهنئ العراق بنجاح تنظيم خليجي 25 وفوزه بالبطولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).