الإعلام الرقمي يوضح أسباب إيقاف وحذف الصفحات في فيسبوك وإنستغرام

2023/02/01 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضح مركز الإعلام الرقمي DMC ، اليوم الأربعاء ، اسباب إيقاف وحذف الصفحات في فيسبوك وإنستغرام ، فيما اكد وجود مشكلة حقيقية اثرت على العديد من الصفحات والحسابات في هذه المنصتين.وقال […]

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