امانة مجلس الوزراء تعلن تحويل صحة صدور الوكالات الكترونياً

2023/02/01 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، إطلاق نظام الوثائق المؤمنة الخاص بإلغاء معاملات صحة الصدور للوكالات.

وذكر مركز البيانات الوطني بالأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل / دائرة الكتاب العدول، تم إطلاق نظام الوثائق المؤمنة الخاص بإلغاء معاملات صحة الصدور للوكالات الصادرة عن كتاب العدول في ( 23 ) دائرة كتاب عدل في بغداد والمحافظات".

وقال مدير مركز البيانات الوطني، عمار مظهر التميمي، بحسب البيان إن "فريق المركز يشعر بمسؤولية كبيرة أزاء إنجاز مشروع إلغاء معاملات صحة الصدور في مؤسسات الدولة كافة؛ لما له من أهمية كبيرة تكللت بتحقيق فارق كبير لراحة المواطنين من خلال مواكبة التطورات الإلكترونية إسوة ببقية دول العالم؛ من أجل سرعة إتمام معاملات المواطنين، واختصار الوقت والجهد والتكاليف بما ينعكس إيجابًا على سير إجراءات المعاملات ويشكل فارقا مستقبليا ملموساً يسهم في تقليل الزحامات المرورية ويرفد الجهد الوطني في إثراء عوامل التنمية المستدامة".

وأضاف التميمي أنه "في تاريخ 4/9/2022 أطُلقت الوجبة الأولى في ستّ دوائر كتاب عدل داخل بغداد، وأثمرت عن إنجاز ( 24775) معاملة، تلتها الوجبة الثانية بتاريخ 23/1/2023 في سبع عشرة دائرة ما بين بغداد والمحافظات ليصل المجموع الكلي للمعاملات المنجزة لغاية الآن (30785) ، يمكن للمواطن من خلالها الاحتفاظ برمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بمعاملته على هاتفه النقال أو مطبوعا على ورقة، يُقدمها في جميع التعاملات التي تستلزم إبراز وكالة ما".

وتابع التميمي أن "الملاك الفني للمركز مازال مستمرا في إنجاز المشروع بالسرعة والدقة الممكنة عبر إنشاء حساب المستخدمين للدوائر المعنية بالعمل على النظام وتدريبهم مع المتابعة الدورية".

وبشأن الخدمة الإرشادية التابعة للمركز، أوضح التميمي أن "أبواب الاتصال للمواطنين تشرع لتمكنّهم من الاستعانة بها عن طريق الاتصال برقم الهاتف( 5599 ) من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة مساء، طيلة أيام الأسبوع، بواسطة فريق مختص للإجابات وتقديم الدعم والمساعدة في حال حصول أي تلكؤ أو خلل سواء كان فنيًا أم إداريا".

ولفت البيان الى أن "المركز يتعامل مع دوائر الكتاب العدول على أنها الشرارة الأولى لتطوير المشروع حيث ابتكرت الملاكات الفنية في المركز شفرة جرى فحصها بشكل دقيق من قبل الجهات الأمنية وأثبتت كفاءة عالية، فضلا عن التحديثات المستمرة لها بما يوازي التطور السريع لهذا المجال عالميا".

تحرير: أ.ق

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