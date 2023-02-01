مكافحة الارهاب يعلن القبض على 4 ارهابيين وضبط كدس عتاد في عدة محافظات

2023/02/01 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهازُ مكافحةِ الإرهاب، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على 4 ارهابيين وضبط كدس من العتاد في محافظات كركوك والسليمانية وصلاح الدين ونينوى.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة نفذتْ قطعات جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة من العمليات النوعية حيث قامت وبالتنسيق مع فوج مكافحة إرهاب السليمانية بواجبي إلقاء قبض على إرهابيين اثنين في منطقة جمجمال في محافظة السليمانية".واضاف أنه "في سياقٍ متصلٍ نفذَ ابطالنا واجب إلقاء قبض على احد المطلوبين في قضاء الشرقاط محافظة صلاح الدين"، مبيناً أنه "في نفس اليوم وبجهودٍ حثيثة لأبطالنا تم تنفيذ عملية إلقاء قبض على أحد الاهداف في محافظة كركوك".واشار الى أنه "من جانب آخر واعتماداً على معلوماتٍ استخبارية دقيقة قامت قواتنا بعملية تفتيش على أكداس للأعتدة في محافظة نينوى (قضاء الحضر) وعثرت على مجموعة اعتدة في احدى مضافات عصابات داعش إلارهابي وتم حرق المضافة بالكامل".

تحرير: أ.ق

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