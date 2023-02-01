رئيس الفيفا يهنئ العراق بنجاح تنظيم بطولة خليجي 25

2023/02/01 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، العراق بنجاح تنظيم بطولة خليجي 25 وفوز منتخبنا الوطني.

وقال رئيس الفيفا في كلمة ألقاها بمؤتمر الاتحادِ الآسيوي الـ 33 المنعقد في العاصمةِ البحرينيّة المنامة وتابعتها (بغداد اليوم): "اهنئ العراق بمناسبة فوز المنتخب الوطنيّ ببطولةِ خليجي 25 وبنجاح تنظيم البطولة في مدينةِ البصرة".

وكان العراق قد احتضن بطولة كأس الخليج العربي 25، وحقق نجاحا كبيرا بتنظيم الدوري، على ارض مدينة البصرة، فيما أشادت دول وشخصيات عربية واجنبية بهذا التنظيم، فضلا عن فوز المنتخب الوطني بكأس البطولة بعد مواجهة نظيره العماني بنتيجة 3-2 لصالح الاول.

تحرير: أ.



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