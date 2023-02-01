افتتاح مشاريع البنى التحتية في جامعة ذي قار

2023/02/01 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، مشاريع البنى التحتية في جامعة ذي قار، ووضع حجر الأساس لمشروع الحكومة الإلكترونية والإنترانت.

وأكد وزير التعليم خلال افتتاحه المشاريع وتجواله في أروقة الجامعة بحضور رئيسها يحيى عبد الرضا الخفاجي ووكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد وعدد من مسؤولي الحكومة المحلية في محافظة ذي قار وقائد شرطتها أن “الوزارة تعمل على وفق برامج طموحة لتنفيذ المشاريع الأكاديمية وتطوير المؤسسات الجامعية واستكمال منشآتها من أجل التفاعل والاستجابة للمتطلبات الملاءمة لبيئة التعليم العالي بما يتناسب ودورها ومهام العاملين في كلياتها وأقسامها وفروعها في تجسيد فلسفة خدمة المجتمع”.

وأجرى وزير التعليم “جولة في المشاريع الجديدة التي ضمت أبنية وقاعات وملاعب خاصة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ومبنى كلية الزراعة والأهوار ومركز الحاسبة الإلكترونية وأجنحة إدارية وخدمية ووجه باستكمال كافة المشاريع الجامعية وتحديث أبنيتها ومختبراتها التخصصية ومكتباتها، والاهتمام بالمساحات الخضراء واستدامتها وجعلها بيئة علمية ودراسية تتسم بالتطور”.

وجدد وزير التعليم العالي “التأكيد على أهمية إسهام الجامعات ومشاركتها الحثيثة في بناء وخدمة المجتمع وحل مشكلاته وربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات”.

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