"المذنب الأخضر".. طرق لمشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة الليلة

2023/02/01 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد سكان الجزء الشمالي من الأرض لحدث فلكي نادر يظهر بوضوح أكثر ليلتي 1 و2 فبراير، ولم يحصل منذ نحو 50 ألف سنة عندما كان العالم في العصر الجليدي قبل تكون الحضارات.

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