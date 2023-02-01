العاهل الأردني سيلتقي بايدن في البيت الأبيض الخميس ويبحثان القضية الفلسطينية

2023/02/01 | 13:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، الخميس.

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