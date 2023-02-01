المالية النيابية: المركزي العراقي يبذل كل ما في وسعه لزيادة كمية بيع الدولار

2023/02/01 | 13:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، نرمين معروف، أن أزمة انخفاض قيمة الدينار امام الدولار متعلّقة بتقليل معروض العملة الأميركية في الأسواق.وأن محافظ البنك المركزي العراقي أكد أنهم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل زيادة كمية … Readmore

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