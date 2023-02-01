عضو بالاتحاد الوطني الكردستاني يدعو لحسم الموازنة والمضي بالاعمار والبناء

2023/02/01 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، اليوم الاربعاء، الى حسم قانون الموازنة والمضي بالاعمار والبناء وتقديم الخدمات.وقال شيخ رؤوف في حديث لوكالة ايرث نيوز انه “بخصوص قرار المحكمة الاتحادية حسب تصريح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في باريس قال انا مسؤول عن تأمين رواتب اقليم كردستان والاقليم جزء لايتجزئ من […]

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