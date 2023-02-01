صحيفة المدى: الإطار التنسيقي يتفكك إلى تحالفين استعدادا للانتخابات المحلية

2023/02/01 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب الاطار التنسيقي من "التفكك" –

على الاقل الى شطرين- في أول اختبار

للتحالف بعد تشكيل الحكومة، بسبب

خلافات على خارطة الانتخابات المحلية

المتوقع اجراؤها قبل نهاية العام، بحسب

مصادر رفيعة تحدثت لصحيف

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