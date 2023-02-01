فيفا تهنئ العراق بالفوز ونجاح تنظيم خليجي 25

2023/02/01 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

(فيفا) جياني إنفانتينو، يوم الأربعاء،

العراق بمناسبة الفوز ببطولةِ خليجي 25

ونجاح تنظيم البطولة في البصرة.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في

بيان مقتضب، إن "جياني

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