مهرجانات وفق

2023/02/01 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: تيسير سعيد الأسدي

في هذين الشهرين القادمين ستكثر إقامة

المهرجانات في كربلاء والمحافظات

العراقية بعناوين ترتبط بالائمة

الاطهار عليهم السلام من خلال مواليدهم

المباركة ونحن ومن هذا المنطلق لاب

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