2023/02/01 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس إقليم كُردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء ، 1 شباط 2023، السفير البريطاني في العراق مايك برايسون ريتشاردسون.

وشدد الجانبان في اجتماع، على التقدم بعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع بريطانيا، وناقشا آخر التطورات في الوضع السياسي في العراق، وعلاقات أربيل وبغداد والمستجدات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة.

وفيما يرتبط بالأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، رحب سعادة السفير البريطاني باجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مبدياً دعم بلاده للحوار بين الجانبين وحل خلافاتهما عن طريق الحوار.

كما تباحث الجانبان في مسألة قوانين النفط والغاز والموازنة العامة الاتحادية العراقية، وقرارات المحكمة الاتحادية العراقية والآثار السلبية لتلك القرارات على الأجواء السياسية، وفي هذا السياق، أكد سعادة السفير البريطاني أن بلاده تحث كلاً من أربيل وبغداد على حل مشاكلهما عن طريق الحوار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يلتقي السفير البريطاني في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني يلتقي السفير البريطاني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).