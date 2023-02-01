لبنان.. بدء تطبيق قرار تعديل سعر الصرف الرسمي

2023/02/01 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بدأ لبنان، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، القاضي بتعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة.

ويشكل ذلك خفضاً كبيراً عن سعر الصرف الرسمي السابق، الذي ظل عند 1507.5 ليرات للدولار من دون تغيير على مدى نحو 25 عاماً.

وقال سلامة لوكالة "رويترز"، إن "خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي".

ويبقى السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار أقل 4 مرات تقريباً من القيمة الحقيقية لليرة في السوق الموازية، حيث يجري تداول الدولار بين 58 ألف و60 ألف ليرة لبنانية.

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