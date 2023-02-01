نفط العراق يدر أكثر من 7 مليارات دولار في شهر واحد

2023/02/01 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقالت الوزارة في بيان تلقته، إن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 101 مليون و245 ألفاً و95 برميلاً، بإيرادات بلغت (7.690) مليار دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 98 مليوناً و460 ألفاً و50 برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و475 ألفاً و516 برميلاً .

وأشارت الوزارة، إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (75.96) دولاراً".

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