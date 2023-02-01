شاهد بالفيديو.. مواطنين يشكون ارتفاع الدولار وعدم قدرة الحكومة على مواجهة الارتفاع المتزايد

2023/02/01 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s88-CSBm07g

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