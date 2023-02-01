2023/02/01 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rjPM3QxnLOQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيم الدراجي يفجر غضبه والسبب المواطن العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحيم الدراجي يفجر غضبه والسبب المواطن العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).