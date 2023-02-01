2023/02/01 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة ، اليوم الأربعاء، عن منع مرور الشاحنات الكبيرة على سريع الدورة – اليوسفية الداخلة للعاصمة، فيما أشار مشروع إنشاء جسر جديد في شمال بغداد.وقال مدير المرور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة: منع مرور الشاحنات الكبيرة على سريع الدورة – اليوسفية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: منع مرور الشاحنات الكبيرة على سريع الدورة – اليوسفية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: منع مرور الشاحنات الكبيرة على سريع الدورة – اليوسفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).