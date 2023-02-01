2023/02/01 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة ، اليوم الأربعاء، عن منع مرور الشاحنات الكبيرة على سريع الدورة – اليوسفية الداخلة للعاصمة، فيما أشار مشروع إنشاء جسر جديد في شمال بغداد.
وقال مدير المرور […]
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وقال مدير المرور […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: منع مرور الشاحنات الكبيرة على سريع الدورة – اليوسفية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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