نظرية الهيمنة في تحليل وقراءة الأفلام

2023/02/01 | 14:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيلم مأخوذ عن مذكرات جندي أميركي -يدعى كريس كايل- كان قناصا في حرب العراق.وقد أثار الفيلم غضبا عارما بين المشاهدين العرب عند عرضه، لتقديمه رؤية شوفينية تمجد القوات الأميركية التي غزت العراق.

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