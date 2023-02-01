أمين عام الناتو يدعو لتعاون الحلفاء بوجه

2023/02/01 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن تنامي الأعمال العدائية للصين وتعاونها مع روسيا لا يشكلان تهديدا لآسيا فقط، بل لأوروبا أيضا، حيث يسعى الحلف إلى مزيد من التعاون وكسب الأصدقاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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