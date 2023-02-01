حكومة العراق تعلن استرداد اكثر من 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة

2023/02/01 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة العراقية انها استردت

مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من

الأموال المسروقة وإعادتها الى خزينة

الدولة

وبحسب بيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء

فانه وضمن سعي الحكومة المستمر

لاسترداد أموال العراق

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