8 صواريخ تستهدف قاعدة في العراق تضم قوات تركية

2023/02/01 | 14:29 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إنّ مهاجمين مجهولين أطلقوا ثمانية صواريخ، اليوم الأربعاء، استهدفت قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد، وسقط اثنان منها داخل القاعدة.

وقال مصدر أمني عراقي، طلب عدم ذكر اسمه، إن متعاقداً عراقياً في القاعدة أصيب.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم على قاعدة زيلكان التي تستضيف قوات تركية في محافظة نينوى شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات في العراق منذ عقود ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور لديها الذي له معاقل في شمال العراق.



وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب جماعة إرهابية.

وحمل حزب العمال السلاح في مواجهة الدولة التركية في جنوب شرق البلاد منذ عام 1984، وهو صراع أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفاً.

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