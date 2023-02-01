مكتب السوداني: استرداد اكثر من 80 مليون دولار من الاموال المهربة للخارج

2023/02/01 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، استرداد اكثر من 80 مليون دولار من الاموال المهربة للخارج.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج، تمكنت الجهات المختصة من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استرداد دفعتين من الأموال المسروقة، مؤكدا استرجاع مبلغ 124 مليون دولار في وقت قياسي.

تحرير: أ.ق

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