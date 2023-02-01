النزاهة تعلن قرب استرداد أكثر من 3 ملايين دولار مهربة في دولة مجاورة

2023/02/01 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الأربعاء، عن قرب استرداد أكثر من 3 ملايين دولار مهربة في دولة مجاورة.

وقال رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "النزاهة تمكنت من استراد الأموال في عدد من الدول"، مبينا أن "صندوق استرداد الأموال يهدف لاستراد أموال العراق المهربة وغيرها".

وأضاف أنه "سيتم استرداد وجبة ثانية من الأموال"، موضحا أن "هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها في أحدى دول الجوار".

وتابع حنون أن "مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها"، مؤكدا أن "مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري".

وأشار الى أن "مكافحة الفساد مسؤولية جماعية"، مبينا أن "القضاء يقدم دعماً كبيراً لهيئة النزاهة".

وأكد حنون أنه "سيتم محاصرة الفاسدين دولياً من خلال عقد الاتفاقات".

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