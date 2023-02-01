السليمانية.. حوالات الدولار مستمرة لأقل من 10 الاف دولار داخليا وخارجيا

2023/02/01 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

نفى مدير سوق الحوالات في مدينة السليمانية جبار كوران، اليوم الأربعاء، إيقاف الحوالات في سوق بورصة المدينة.

وقال كوران لـ(بغداد اليوم) إن "الحوالات مستمرة في سوق البورصة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان".

وأضاف أن "الحوالات التي تم ايقافها هي التي تصل لأكثر من 10 آلاف دولار".

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت في وقت سابق، توقف الحوالات الداخلية والخارجية في محافظة السليمانية الى اشعار آخر.

ووجهت وزارة المالية بالإقليم، وبحسب وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، أنه "استنادا للقرار الصادر بالرقم ٨٨٨ في ٢٦ /٦/ ٢٠٢٢ تنبه كل الشركات المرخصة في مجال الصرافة بمنع تحويل الأموال أو استلامها داخليا وأن القرار يخول فقط تلك الشركات بصيرفة العملات وخلافا لذلك ستتعرض نلك الشركات للمسألة القانونية".

تحرير: أ.غ

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