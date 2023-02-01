2023/02/01 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسترد 80 مليون دولار من الأموال المسروقة المركز الخبري الوطني.

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