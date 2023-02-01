2023/02/01 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، عن موافقة الجانب السعودي على زيادة عدد المعتمرين العراقيين.وذكر بيان للهيئة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي زار مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية توافق على زيادة عدد المعتمرين العراقيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية توافق على زيادة عدد المعتمرين العراقيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية توافق على زيادة عدد المعتمرين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).