رسمياً.. عدنان درجال يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي

2023/02/01 | 14:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

جاء ذلك خلال حفل الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي المنعقد حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.

وفاز درجال ممثلا لاتحاد غرب آسيًا في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.

يذكر أن رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود هو من مثل العراق في الدورة الماضية 2019/ 2023.

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