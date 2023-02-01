مكتب السوداني: استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة

2023/02/01 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة.

وجاء في بيان مقتضب للمكتب، أنه "وفقاً للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج، تمكنت الجهات المختصة من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة".

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