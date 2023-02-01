رئيس هيئة الاستثمار يوجه الشركات باعتماد الدينار العراقي

2023/02/01 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجّه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الأربعاء، الشركات باعتماد الدينار العراقي.

وذكر بيان للهيئة، أن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية وجّه الشركات الاستثمارية بإعتماد الدينار العراقي، ضمن إطار إجراءات الدولة للسيطرة على سعر الصرف"، مبينة أنه "تم توجيه الشركات بالالتزام بسعر صرف الدولار الرسمي المقرر من البنك المركزي العراقي والبالغ 1470 ديناراً للدولار".

وقالت المتحدث الرسمي في الهيئة حنان جاسم، أن "التوجيه جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (23026) لسنه 2023"، موضحةً أن "التوجيه نص على اتخاذ ما يلزم من قبل الشركات المعنية بالاستثمار في المجمعات السكنية وعدم مطالبة المواطنين المسجلين على الوحدات السكنية المشار اليها بأكثر من السعر الرسمي المعتمد وبعكسه يتخذ بحق الشركات المخالفة الإجراءات القانونية اللازمة".

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