اعتقال مشتبه بهم على صلة بالهجوم الدموي على مسجد في باكستان واستجواب عائلات بمجمع الشرطة

2023/02/01 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة مدينة بيشاور الباكستانية محمد إعجاز خان، الأربعاء، اعتقال مشتبه بهم فيما يتعلق بتورطهم في تفجير انتحاري وقع، الاثنين، في مسجد في بيشاور، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وعشرات المصابين.

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