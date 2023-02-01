وزير الداخلية يعلن إنشاء مصحات خاصة للمعتقلين المتعاطين للمخدرات

2023/02/01 | 14:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، انشاء مصحات خاصة للمعتقلين المتعاطين للمخدرات، فيما أكد تخصيص مبالغ مادية لانشاء هذه المصحات.وقال الشمري خلال المؤتمر الإعلامي اثناء زيارته الى محافظة الديوانية إن ” هذه الزيارة للاطلاع على الملف الأمني … Readmore

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