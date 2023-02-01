تشاووش أوغلو: ليس لدى تركيا اثبات على تورط دولة معينه في تدنيس القرآن

2023/02/01 | 14:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنه ليس لدى تركيا أي بيانات عن تورط دولة معينة في فعاليات أوروبا لتدنيس القرآن، لا سيما السويد.جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي للوزير التركي في العاصمة الإستونية تالين، … Readmore

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