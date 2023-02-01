عدنان درجال يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي

2023/02/01 | 14:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.جاء ذلك خلال حفل الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي المنعقد حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.وفاز درجال ممثلا لاتحاد غرب آسيًا في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.يذكر أن رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود هو من مثل العراق في الدورة الماضية […]

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