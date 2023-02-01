2023/02/01 | 15:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، 1 شباط،...

ظهرت المقالة العراق يسترد 80 مليون دولار من الاموال المهربة الى الخارج أولاً على المسلة.

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