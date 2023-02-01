2023/02/01 | 15:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة نواب يقاضون الحلبوسي بتهمة التزوير والتلاعب بعضوية اللجان النيابية أولاً على المسلة.

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