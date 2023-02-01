رسميا.. تعيين مدرب تونسي لسلة شباب العراق

2023/02/01 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

تعاقد الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، مع المدرب التونسي ماهر خنفير، للإشراف على تدريب منتخبي الناشئين والشباب.

وأقيمت مراسم توقيع العقد تحت إشراف اللجنة الأولمبية العراقية، إذ رحب رئيسها رعد حمودي بالمدرب التونسي، متمنيا له النجاح، لافتا لتجربته الناجحة مع فريق الشرطة العراقي في المواسم السابقة.

وحث حمودي إدارة الاتحاد لتهيئة الظرف الملائم لعمل خنفير "سعيا لإنجاح مهمته في خلق جيل جديد لكرة السلة يرتقي لما حققته اللعبة في العراق".

وأشاد حمودي بأداء اتحاد السلة "العملي والممنهج والمدروس من خلال تصاعد الأداء والحماس والمتابعين في الدوري المحلي".

وطالب في الوقت ذاته الاتحاد والمدرب الجديد ب "استثمار نجاح الاتحاد المحلي وتوظيفه بنجاح السلة العراقية في المنافسات الخارجية الإقليمية والقارية والدولية".

من جانبه بين رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي أن "اتحاده تابع تجربة المدرب خنفير مع نادي الشرطة، واستثمر تأقلمه في الأجواء العراقية العامة وتفهمه لطبائع اللاعب العراقي، سعيا لصناعة جيل جديد".

وقدم العميدي شكره للجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي سعت لانتداب خبرات تدريبية ذات كفاءة لمنتخبات الاتحادات الرياضية الوطنية "للارتقاء بمستويات اللاعبين ونقل الخبرات للمدربين العراقيين".

بدوره أعرب التونسي خنفير عن سعادته بتولي مهمته الجديدة مع السلة العراقية على الصعيد الوطني هذه المرة.

وأكد: "أسعى لأكون عند حسن ظن رئيس اللجنة الأولمبية واتحاد كرة السلة، وأعد بتقديم كل ما لدي لأضع بصمة واضحة على أداء لاعبي السلة في العراقي".

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