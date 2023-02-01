توقيف 39 شخصاً في أذربيجان ضمن

2023/02/01 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أوقفت السلطات الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، 39 شخصاً في عملية ضد شبكة تتهمها بالتجسس لمصلحة إيران، يأتي ذلك فينا أدانت أذربيجان طهران "لمخالفتها الالتزامات الدولية" بشأن التنديد والتحقيق في الهجوم الذي استهدف سفارة باكو في إيران الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر في وزارة الداخلية الأذربيجانية أنّ 39 شخصاً تم توقيفهم بتهمة "مشاركتهم في أنشطة انفصالية تحت ستار الدين"، وذلك عبر عملية أطلقتها قوات الأمن الثلاثاء استهدفت بعض المؤسسات وأماكن العمل في العاصمة باكو ومحيطها.

وأشارت المصادر إلى أنّ الموقوفين متهمون بـ"الدعاية لصالح إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والسعي لاندلاع اقتتال طائفي في أذربيجان، والقيام بمهمات كلفتها بهم الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى نقل المعلومات".

ومن بين المواقع التي داهمتها قوات الأمن مقر وكالة أنباء "سلام نيوز" المعروفة بقربها من إيران، وقناة "إينتراز" التلفزيونية.

أذربيجان تدين مخالفة إيران لالتزاماتها

وفي السياق أدانت أذربيجان، اليوم إيران، "لمخالفتها الالتزامات الدولية" بشأن التنديد والتحقيق في الهجوم الذي استهدف سفارة باكو في طهران الأسبوع الماضي.

وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان إنّ باكو دعت إلى إدانة دولية ومعاقبة من يقفون وراء الهجوم "الإرهابي"، والوفاء بالالتزامات الدولية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأوضحت أنّ "طهران حاولت منع الإدانات للهجوم على المستوى الدولي".

وجاء في البيان: "اعترضت إيران على مسودات البيانات التي قدمتها أذربيجان بعد الهجوم مباشرة إلى مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)".

وقالت الوزارة إنّ "إيران ناشدت العديد من الدول لدعم موقفها في حركة عدم الانحياز، لكنها تلقت التأييد من سورية والهند فقط"، وفق البيان.

وأضافت أنّ الدول الثلاث عللت موقفها بأن "الهجمات الإرهابية في دول منفردة لا يتم إدانتها في حركة عدم الانحياز، وأن القضايا الثنائية لا تطرح في المحافل الدولية".

وذكر البيان أنّ "حركة عدم الانحياز اعتمدت (سابقا) في كثير من الحالات، عدداً من البيانات التي تدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في دولها الأعضاء، وأكدت على حماية البعثات الدبلوماسية".

وأضاف: "ندين هذه الخطوة الاستفزازية لإيران ونؤكد أنه يتعين عليها الامتثال لالتزاماتها الدولية".

وأكد البيان أن أذربيجان "ستستخدم جميع المنصات الدولية ذات الصلة لإدانة العمل الإرهابي ضد سفارتها على نطاق واسع ومعاقبة مرتكبي هذا العمل".

والجمعة، تعرضت سفارة أذربيجان لدى طهران لهجوم مسلح أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة حارسين، وأعلنت إيران القبض على منفذه.

ووصف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف الهجوم بأنه "إرهابي غادر"، مؤكداً أن مرتكبيه ومَن أمر به "يجب أن يعاقبوا في أقصر وقت ممكن".

والأحد الماضي، أجلت الخارجية الأذربيجانية 53 شخصاً من إيران، بينهم دبلوماسيون يعملون في السفارة وأفراد أسرهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف 39 شخصاً في أذربيجان ضمن "شبكة تجسس" إيرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف 39 شخصاً في أذربيجان ضمن "شبكة تجسس" إيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).